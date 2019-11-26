Внебрачный сын легендарного актера Арнольда Шварценеггера, который едва не умер во время операции, повторил образ звездного отца в молодости и удивил потрясающей схожестью с ним.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, Сина Джозефа Баэну, которому сейчас 22 года, актеру родила экс-домработница Милдред Баэна. Парень занимается бодибилдингом и даже неоднократно завоевывал престижный титул "Мистер Олимпия". На своей странице в Instagram звездный сын разместил новые снимки, на которых он предстал в образе отца в молодом возрасте, демонстрируя накачанные бицепсы. Подписчики в один голос отметили, что Джозеф - вылитая копия Арнольда Шварценеггера.

72-летний актер - звезда фильмов "Терминатор" с внебрачным сыном в прекрасных отношениях, несмотря на то что измена с его матерью разрушила его брак с экс-супругой Марией Шрайвер.