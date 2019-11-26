Наследников британского престола "состарили" на двадцать лет. Поклонникам Кейт Миддлтон и принца Уильяма показали, как будут выглядеть Джордж, Шарлотта и Луи.

Отпрыски герцогов Кембриджских с детства привыкли к повышенному вниманию публики, хотя родители старательно оберегают их от лишних потрясений. Однако как наследникам британского престола им уготована жизнь перед прицелами камер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, портал Cosmetify предположил, как будут выглядеть шестилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и годовалый принц Луи через двадцать с хвостиком лет. Они взяли их современные снимки, после чего изменили внешность детей с помощью приложения.

Принцу Джорджу к тому моменту исполнится 27 лет. Его представили в таком же цвете блонд с зализанной челкой и с волосами, начинающими лысеть, как у отца. Нос молодого человека похож на мамин. Взрослый наследник престола предстал с твердой челюстью и круглыми карими глазами.

Принцесса Шарлотта обладает более темным оттенком волос, нежели братья. Эта черта у нее от мамы. По версии приложения, к 25 годам Лотти, как ее ласково называют домочадцы, и вовсе превратится в брюнетку. Ее тонкий нос и пронзительные глаза остались прежними, хотя подбородок вышел немного более точеным.

Принц Луи в 22 года сохранит округлую форму лица. У него будут светлые волосы, как и у принца Уильяма. У молодого Луи оказалась более квадратная челюсть, чем у старшего брата. Форма носа похожа на папу, а глаза - на маму, сообщает Mirror.