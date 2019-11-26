53-летний Венсан Кассель и 22-летняя Тина Кунаки повеселились вместе. Молодая модель показала яркие моменты отдыха с супругом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, бывший муж Моники Беллуччи отметил день рождения со своей молодой возлюбленной. Жена подготовила для него грандиозный праздник, который посетили многие друзья. Вечеринка в ресторане удалась на славу - гости танцевали, а в конце банкета имениннику вынесли сладкий подарок.

Венсан был приятно удивлен тортом, который украсили фейерверками. Он смущенно улыбался в окружении самых близких людей. Модель поделилась красочными кадрами. Тина поддерживала возлюбленного, которого поздравляли под хит рэпера 50 Cent In Da Club.

Приятная атмосфера расслабляюще подействовала на Касселя и Кунаки. Они не скрывали радостных эмоций, которые их переполняли. Миниатюрная брюнетка в облегающем наряде соблазнительно крутила бедрами рядом с мужем. Ее позитивное настроение передалось и французскому актеру. Венсан также пустился в пляс, исполняя зажигательные па в компании знойной жены. Молодые родители завершили танцы жаркими объятиями.