Экс-солистка группы "Сливки" Карина Кокс побывала в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, кадрами своей прогулки певица поделилась в социальной сети.

"Моя первая поездка в Баку,ещё в составе ВИА "Сливки",состоялась (о боги!) 18 лет назад! Тот "незабываемый" концерт,был больше похож на смертельный номер на арене караоке,с саблями и рогами(ритонами),которые нам переодически выносили на сцену,экстра гостеприимные зрители.

И как полагалось,по традиции,мой местный друг,привёл всю нашу веселую карусель,к 5 утра,в аутентичное кафе,где подавали только Хаш!

Как сейчас, помню бледное лицо Дашки,когда она обнаружила у себя в тарелке ...

но всё это, дело прошлого. Сейчас,я предпочитаю более примитивные развлечения на гастролях", - отметила она (орфография сохранена - ред.).