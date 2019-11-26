Cтолицу Азербайджана посетит известный турецкий актер, исполнитель главной роли в сериале "Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ("Мафия не может править миром") Октай Кайнарджа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Встреча бакинских поклонников со звездой состоится 29 ноября в 18.00 в Park Bulvar. На первом этаже Park Bulvar пройдет автографсессия актера.

Отметим, что Октай Кайнарджа также хорошо известен бакинским зрителям по ролям в сериалах и фильмах - "Kurtlar Vadisi" ("Долина волков"), "Inadina yasamak" ("Жить вопреки всему"), "Kardes Payi" ("По-братски") и других.