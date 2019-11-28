Меган Маркл беременна вторым ребенком?
Британская пресса сообщила о второй беременности Меган Маркл. Отметим, что 6 мая 2019 года герцогиня родила первенца - Арчи Харрисона.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, инсайдеры уверены, что герцог и герцогиня Сассекские снова готовятся к пополнению в семье, но будут скрывать эту новость от поклонников еще несколько недель.
По информации СМИ, 38-летняя Меган Маркл уже готовится к встрече со вторым малышом. Более того, она уже присматривает подходящую клинику, чтобы рожать в условиях полной конфиденциальности.
"Меган уже говорила друзьям, что когда будет рожать следующего ребенка, то сделает это в Лос-Анджелесе, где сама родилась и выросла. Она не хочет больше жить в изоляции", - говорится в сообщении.
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