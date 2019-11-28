Европейский вещательный союз показал официальный логотип 65-го песенного конкурса Евровидение - 2020, который пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.

Логотип представляет собой прерывистый круг из нескольких лучей, которые символизируют флаги 41 страны-участницы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Исполнительный продюсер международного конкурса Ситсе Баккер назвал дизайн логотипа минималистичным и экспериментальным.

"Он рассказывает историю, он красочный, праздничный и, что немаловажно, широко применим", - отметил он. Конкурс в следующем году пройдем под слоганом Open Up ("Откройся").

Евровидение пройдет в Роттердаме в юбилейный 65 раз в конференц-центре Rotterdam Ahoy. Свое участие в конкурсе подтвердила 41 страна.

Напомним, в прошлом году победителем Евровидения стал исполнитель Дункан Лоуренс с песней Arcade.

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