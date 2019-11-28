Группа The Pussycat Dolls воссоединится спустя девять лет. Об этом в своем Instagram объявила участница коллектива, певица и танцовщица Николь Шерзингер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я очень рада сообщить, что мы вернулись! Tур стартует в Великобритании в апреле 2020 года!" - написала она. Всего группа даст девять концертов.

Помимо Шерзингер, в состав вернутся Кармит Бачар, Эшли Робертс, Николь Шерзингер, Джессики Сатта, Кимберли Уайатт. Мелоди Торнтон не будет выступать с ними.