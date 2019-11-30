На голливудском аукционе выставили на продажу интересный лот. Владелец решил реализовать металлический кейс, к которому прикасалась 38-летняя герцогиня Сассекская.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, "эффект Меган Маркл" распространяется не только на производителей одежды, аксессуаров и обуви. На имени супруги принца Гарри пытаются заработать всеми возможными способами.

Скандальная герцогиня никого не оставляет равнодушным. Вокруг нее сплотились два противоборствующих лагеря из ее горячих поклонников и язвительных хейтеров. На этой популярности решил сыграть владелец металлического кейса, в которому имеет отношение бывшая актриса.

В 2006 году Меган приняла участие в американской версии телевизионного игрового шоу Deal or No Deal ("Сделка или нет сделки"). Суть его в том, что игрок изначально получает определенную сумму, а потом по очереди открывает кейсы, либо отказывается это делать, если не уверен, что пройдет испытание. Роль Меган состояла в том, чтобы открыть чемоданчик под номером 24, в котором хранились 4000 фунтов стерлингов.

Сейчас этот самый чемоданчик продают за еще большую сумму, чем лежала в нем тогда. Его выставили на аукцион, который пройдет в следующем месяце в Голливуде. Ударопрочный кейс изготовлен из легкого алюминия, опора имеет хромированные ручки и замок защелки с черными акриловыми и металлическими номерками на переднем корпусе.

В обычном магазине подобный портфель можно приобрести за £40. Однако "кейс Меган" стоит гораздо больше. Стартовая цена лота № 783 - 5000 фунтов стерлингов. Именно такую сумму запросил коллекционер из Лос-Анджелеса.