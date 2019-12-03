В Сети появился первый трейлер супергеройской картины "Черная вдова", главную роль в которой исполнила Скарлетт Йоханссон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Студия Marvel показала кадры, где главная героиня Наталья Романова встречается со своей русской семьей и участвует в битвах среди снега и разрушений.

"Известно, что после этого фильма Скарлетт Йоханссон не будет сниматься в фильмах о Черной вдове", - отмечается в статье.

Премьера ленты режиссера Кейта Шортланда на широких экранах в России запланирована на 30 апреля 2020 года.

