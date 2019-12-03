https://news.day.az/showbiz/1181830.html Marvel представила первый трейлер "Черной вдовы" - ВИДЕО
Премьера ленты режиссера Кейта Шортланда на широких экранах в России запланирована на 30 апреля 2020 года.
Marvel представила первый трейлер "Черной вдовы" - ВИДЕО
В Сети появился первый трейлер супергеройской картины "Черная вдова", главную роль в которой исполнила Скарлетт Йоханссон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Студия Marvel показала кадры, где главная героиня Наталья Романова встречается со своей русской семьей и участвует в битвах среди снега и разрушений.
"Известно, что после этого фильма Скарлетт Йоханссон не будет сниматься в фильмах о Черной вдове", - отмечается в статье.
Премьера ленты режиссера Кейта Шортланда на широких экранах в России запланирована на 30 апреля 2020 года.
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