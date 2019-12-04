https://news.day.az/showbiz/1181947.html Скорсезе снимет фильм об индейцах с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро
Американский режиссер Мартин Скорсезе в 2020 году займется съемками своего нового фильма, одни из главных ролей в котором исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Об этом сообщает Collider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Скорсезе снимет фильм об индейцах с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро
Американский режиссер Мартин Скорсезе в 2020 году займется съемками своего нового фильма, одни из главных ролей в котором исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Об этом сообщает Collider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как стало известно, он намерен снять ленту по мотивам книги писателя Дэвида Гранна "Убийство лунного цветка", в которой рассказывается о загадочных убийствах представителей племени осейджи в американском штате Оклахома, после того как на их земле нашли нефть.
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