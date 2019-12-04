Американский режиссер Мартин Скорсезе в 2020 году займется съемками своего нового фильма, одни из главных ролей в котором исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Об этом сообщает Collider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.



Как стало известно, он намерен снять ленту по мотивам книги писателя Дэвида Гранна "Убийство лунного цветка", в которой рассказывается о загадочных убийствах представителей племени осейджи в американском штате Оклахома, после того как на их земле нашли нефть.

