Около кинотеатра "Баку" создана Аллея Славы звезд по примеру Голливудской Аллеи славы, автором которой является организатор концертов Заур Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первую звезду заложил один из величайших джазовых вокалистов США Джейми Дэвис, который недавно выступил в Международном центре мугама. Известный российский певец Анатолий Алешин стал вторым артистом, чья звезда появилась на Аллее славы. Он стал специальным гостем традиционного Retro Disco 80-90х, которое прошло в Enerji Club Baku.

"Голливудская Аллея славы считается одной из визитных карточек Лос-Анджелеса, которая известна тем, что в ее тротуары вмонтировано множество звезд с именами самых известных артистов. Несомненно, этот памятник шоу-бизнесу является одним из самых успешных когда-либо созданных маркетинговых ходов и вызывает большой интерес туристов. Надеюсь, в будущем наша Аллея славы также станет популярной. Главное, сделан первый шаг - появились первые звезды", - сказал Заур Алиев.