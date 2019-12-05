36-летняя Мерьем Узерли приняла участие в интересной съемке. Турецко-немецкая актриса позировала в самом сердце Франции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, звезда сериала "Великолепный век" поделилась красочными кадрами из фотосессии в Париже. В самом романтическом городе планеты Мерьем снялась в оригинальном розово-красном костюме с расклешенными брюками.

Визажисты сделали актрисе яркий макияж: выделили глаза темными тенями, а губы - насыщенной бордовой помадой. Волосы остались распущенными. Образ дополнили аккуратные серьги с камнями.