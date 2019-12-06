Портал IMDb опубликовал список десяти самых популярных актеров и актрис 2019 года.

Самой популярной актрисой года стала Бри Ларсон, сыгравшая роль Капитана Марвел в киновселенной Марвел, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Вторую строчку рейтинга портала заняла Эрин Мориарти. Она снялась в роли супергероини "Старлайт" в сериале "Пацаны".

За ней следует Эмилия Кларк - Дейнерис Таргариен из "Игры престолов".

На четвертом месте сыгравшая принцессу Жасмин Наоми Скотт.

На пятом - актер Дакре Монтгомери из сериала "Очень странные дела".

На шестом месте Закари Ливай из фильма по комиксам DC "Шазам!".

Седьмое, восьмое и девятое места в рейтинге заняли:

Киану Ривз

Роза Салазар

Марго Робби

Завершает список десяти популярных актеров года Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме.

"Джокер" стал самым успешным проектом, снятым по комиксу, а также самым кассовым фильмом с рейтингом R.

Рейтинг составлен на основе поисковых запросов на портале за последний год.