Известный рэпер лейбла Blackstar - Doni записал дуэт с азербайджанцем.

Как сообщает Day.Az, Doni записал песню с мейханщиком Эльсеваром Гамли под названием "У моей девушки день рождения".

Отметим, что размещенная на Youtube песня Эльсевара Гамли "У моей девушки день рождения" привлекла внимание российского исполнителя. Использовав припев песни азербайджанца, Doni записал рэп.

Н. Гасымова

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