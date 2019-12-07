Проживающая в Турции азербайджанская актриса Назрин Джавадзаде сыграет в новом сериале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, Назрин примет участие в проекте, который подготовил для Netflix Беркун Ойан.

Продюссерами проекта, состоящего из 8 серий, выступили Али Фархонде и Нисан Джерен Гечендир. Сериал, название которого пока неизвестно, выйдет на экраны в следующем году.

Отметим, что при условии реализации проекта, Н.Джавадзаде станет первой актрисой, снявшейся в сериале, который будет транслироваться на платформе Netflix.