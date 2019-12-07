https://news.day.az/showbiz/1183092.html Назрин Джавадзаде сыграет в сериале производства Netflix
Назрин Джавадзаде сыграет в сериале производства Netflix
Проживающая в Турции азербайджанская актриса Назрин Джавадзаде сыграет в новом сериале.
Как передает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, Назрин примет участие в проекте, который подготовил для Netflix Беркун Ойан.
Продюссерами проекта, состоящего из 8 серий, выступили Али Фархонде и Нисан Джерен Гечендир. Сериал, название которого пока неизвестно, выйдет на экраны в следующем году.
Отметим, что при условии реализации проекта, Н.Джавадзаде станет первой актрисой, снявшейся в сериале, который будет транслироваться на платформе Netflix.
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