Певица МакSим объявила о помолвке и показала кольцо с бриллиантами - ФОТО
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что собирается выходить замуж, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Я сказала "Да"! - написала исполнительница.
На фотографиях она продемонстрировала кольцо с бриллиантами, а также разместила видео с салютом.
Личность жениха пока держится в секрете.
МакSим уже была замужем. В 2008 году она узаконила отношения со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, а в марте 2009 года родила дочь Александру. Однако через два года брак распался.
В октябре 2014 года стало известно, что певица стала мамой во второй раз.
Она родила дочь от бизнесмена Антона Петрова. Девочку назвали Марией. Но и эти отношения быстро закончились - в сентябре 2015 года.
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