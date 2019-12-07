Кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили антирейтинг худших фильмов 2019 года. В перечень попали 10 кинолент, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Худшим фильмом в топ-5 картин по версии Дебружа стал "Дамбо" Тима Бертона с Евой Грин, Колином Фарреллом, Дэнни ДеВито и Майклом Китоном в главных ролях. Лента является адаптацией одноименного диснеевского мультфильма 1941 года. Второе место заняла картина "Стекло" М. Найта Шьямалана. На третьей строчке - "Лакиша" Джереми Савилла. В антирейтинг также вошли "Море соблазна" Стивена Найта и Yesterday Дэнни Бойла.

Список худших фильмов по версии Глибермана возглавила картина "Люди в черном: Интернэшнл" с Крисом Хемсвортом, Тессой Томпсон и Лиамом Нисоном. Картина стала спин-оффом франшизы "Люди в черном" и четвертым фильмом серии. Второе место заняла мелодрама "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк, третье - "последние полчаса "Однажды в... Голливуде"". Критику не понравилось, как режиссер фильма Квентин Тарантино переписал историю преступлений Чарльза Мэнсона. В топ-5 также попали "Рокетмен" и "Проклятие Аннабель 3".