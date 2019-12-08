Вот как на самом деле зовут азербайджанских звезд эстрады - СПИСОК
Имя - отличительная черта любого человека, но многие из нас предпочитают выбирать себе различные никнеймы и псевдонимы. Конечно же, особенно интересны настоящие имена самых известных артистов и других звезд.
Day.Az со ссылкой на Modern.az предлагает читателям список одних из самых популярных азербайджанских звезд, кто прославился под псевдонимом.
Певица Дамла - Масума Мамедова.
Ройа Айхан - Ройаля Наджафова
Нура Сури - Айнура Газанфар гызы
Азерин - Анаханым Тагиева
Нийам Салами - Ниямаеддин Салами
Радиоведущая Чичек - Шахла Ваккас
Аликрам Байрамов - Аликерем Уршаноглу
Ведущая Нана Агамалыева - Нанаханым Агамалыева
Певица Хатун - Наргиз Алиева
Рэпер Гурд - Фарид Эминов
Рэпер, писатель Гараган - Эльхан Зейналлы
Продюсер и телеведущий Толик - Тарих Алиев
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