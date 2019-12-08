Имя - отличительная черта любого человека, но многие из нас предпочитают выбирать себе различные никнеймы и псевдонимы. Конечно же, особенно интересны настоящие имена самых известных артистов и других звезд.



Day.Az со ссылкой на Modern.az предлагает читателям список одних из самых популярных азербайджанских звезд, кто прославился под псевдонимом.

Певица Дамла - Масума Мамедова.

Ройа Айхан - Ройаля Наджафова

Нура Сури - Айнура Газанфар гызы

Азерин - Анаханым Тагиева

Нийам Салами - Ниямаеддин Салами

Радиоведущая Чичек - Шахла Ваккас

Аликрам Байрамов - Аликерем Уршаноглу

Ведущая Нана Агамалыева - Нанаханым Агамалыева

Певица Хатун - Наргиз Алиева

Рэпер Гурд - Фарид Эминов

Рэпер, писатель Гараган - Эльхан Зейналлы

Продюсер и телеведущий Толик - Тарих Алиев