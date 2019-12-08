https://news.day.az/showbiz/1183349.html Появился первый трейлер комедии «Главный герой» с Райном Рейнольдсом
Появился первый трейлер комедии «Главный герой» с Райном Рейнольдсом
На YouTube-канале 20th Century Fox Russia выложили первый трейлер фильма "Главный герой", в котором главную роль исполнил американский актер Райан Рейнольдс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в картине он является банковским работником, который однажды понимает, что находится в компьютерной игре.
На кадрах видно, как персонаж, которого играет Рейнольдс, выполняет задания и попадает в различные истории.
Кроме того, в ролике есть много экшена и шуток.
Лента выйдет в кинотеатрах 2 июля 2020 года.
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