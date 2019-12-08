На YouTube-канале 20th Century Fox Russia выложили первый трейлер фильма "Главный герой", в котором главную роль исполнил американский актер Райан Рейнольдс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в картине он является банковским работником, который однажды понимает, что находится в компьютерной игре.

На кадрах видно, как персонаж, которого играет Рейнольдс, выполняет задания и попадает в различные истории.

Кроме того, в ролике есть много экшена и шуток.

Лента выйдет в кинотеатрах 2 июля 2020 года.