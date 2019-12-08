Лечение Анастасии Заворотнюк обходится недешево. Инсайдеры сообщают, что все расходы покрывает супруг актрисы Петр Чернышев, который накануне уехал из России с близкой подругой Насти, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сейчас Петр Чернышев много работает. Все свое время он занят участием в постановках "Руслан и Людмила", "Красавица и Чудовище", а также "Спящая красавица. Легенда двух королевств". В последней Чернышев исполняет одну из главных ролей.

По словам коллег мужа Анастасии Заворотнюк, отказываться от выступлений артист не намерен, ведь хороший гонорар необходим ему как никогда. "Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и январе у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. Это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2 до 5 миллионов рублей. Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще годовалая дочка, которой тоже необходима забота", - передают российские СМИ слова близких фигуриста.

Очевидно, что на дорогостоящие препараты для Заворотнюк, услуги врачей и оплату пребывания в клинике уходят крупные суммы. При этом все расходы по лечению актрисы берет на себя ее супруг, который также обеспечивает их годовалую дочь Милу.