Из культурно-развлекательного комплекса "Мегаполис", где вчера вечером из-за сообщения о взрывном устройстве прервали концерт дуэта "HammAli & Navai", эвакуировали более 500 человек, передает Day.Az со ссылкой на gorod48.ru.

По данным GOROD48, телефонное сообщение о заложенной в комплексе бомбе было анонимным.

"Мегаполис" осмотрели полицейские, кроме них у комплекса находились подразделения МЧС и бригады "скорой помощи".

Посетителям комплекса и зрителям концерта предложили разъехаться по домам без верхней одежды, оставшейся в гардеробе. Людей развозили шесть муниципальных автобусов, которые специально прибыли к "Мегаполису".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.