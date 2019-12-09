В ноябре самый завидный голливудский холостяк Киану Ривз сообщил миру, что он больше не одинок. 55-летний актер вышел в свет с новой возлюбленной, 46-летней художницей Александрой Грант. Поклонники порадовались за Киану, однако многих смутило то, что Александра выглядит старше своего возраста, поскольку не закрашивает седину. На днях Грант решила расставить точки над i и рассказала критикам, почему она не хочет красить волосы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, в качестве аргумента против окрашивания Грант выложила в своем инстаграме скрин статьи, в которой говорится, что постоянное окрашивание увеличивает риск развития рака молочной железы. В своем посте Александра также рассказала, что поседела в 20 лет и долгое время экспериментировала с цветом волос, пока у нее не проявилась непереносимость к токсинам, содержащимся в красках.

"Я перестала красить волосы, когда мне исполнилось 30. Я поддерживаю право каждой женщины в любом возрасте выбирать, как она хочет выглядеть. Но если женщины гибнут из-за стандартов красоты, то эти стандарты нужно пересмотреть", - написала Грант.