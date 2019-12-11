37-летнюю Энн Хэтэуэй впервые увидели с ее вторым ребенком. Звезду фильма "Отверженные" сопровождал ее супруг, актер и бизнесмен Адам Шульман, а также старший сын Джонатан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, семья направлялась на пикник в Коннектикуте. Счастливые родители прогуливались по парку. Адам нес переноску с малышом. Ребенок был накрыт белым одеяльцем, из-за которого прохожие не смогли рассмотреть его лицо. Актриса пока не раскрыла пол и имя малыша.

Энн выбрала для выхода в свет широкое кремовое пальто, светлые джинсы и черные сапоги. Свой образ актриса эффектно завершила стильными аксессуарами - шарфом, шапкой, солнечными очками и рюкзаком.

13 ноября артистка пропустила премьеру своего нового фильма "Темные воды". Через два дня после этого она снялась на праздновании своего дня рождения с животом и потом пропала из соцсетей. Поклонники сделали вывод, что артистка родила малыша во второй половине ноября.