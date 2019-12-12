The New York Times назвало 10 лучших актеров 2019 года
Киноитоги года подвело американское издание The New York Times, выбрав 10 лучших актеров 2019-го. По словам редакторов газеты, в список вошли те артисты, чье творчество поразило, вдохновило, шокировало их и даже показалось излишне сложным.
Как сообщает Day.Az со сслыкой на Glamour.ru, возглавил рейтинг Адам Драйвер, сыгравший главную роль в фильме Ноа Баумбака "Брачная история". Картина о сложном бракоразводном процессе театрального режиссера и актрисы не оставила равнодушными зрителей и критиков со всего мира. К слову, партнером Адама по фильму была Скарлетт Йоханссон, которая также попала в топ-10, расположившись на седьмом месте.
В тройку лидеров вошли Лупита Нионго и Джулианна Мур, которые произвели впечатление своей игрой в фильмах "Мы" и "Глория Белл" соответственно. А нашумевший проект Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" обеспечил четвертым местом в списке Брэда Питта и десятым - Леонардо ДиКаприо.
10 лучших актеров 2019 года по версии The New York Times:
- Адам Драйвер "Брачная история"
- Лупита Нионго "Мы"
- Джулианна Мур "Глория Белл"
- Брэд Питт "Однажды в... Голливуде"
- Антонио Бандерас "Боль и слава"
- Дженнифер Лопес "Стриптизерши"
- Скарлетт Йоханссон "Брачная история"
- Роберт Де Ниро "Ирландец"
- Элизабет Мосс "Ее запах"
- Леонардо Ди Каприо "Однажды в... Голливуде"
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