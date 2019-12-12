Киноитоги года подвело американское издание The New York Times, выбрав 10 лучших актеров 2019-го. По словам редакторов газеты, в список вошли те артисты, чье творчество поразило, вдохновило, шокировало их и даже показалось излишне сложным.

Как сообщает Day.Az со сслыкой на Glamour.ru, возглавил рейтинг Адам Драйвер, сыгравший главную роль в фильме Ноа Баумбака "Брачная история". Картина о сложном бракоразводном процессе театрального режиссера и актрисы не оставила равнодушными зрителей и критиков со всего мира. К слову, партнером Адама по фильму была Скарлетт Йоханссон, которая также попала в топ-10, расположившись на седьмом месте.

В тройку лидеров вошли Лупита Нионго и Джулианна Мур, которые произвели впечатление своей игрой в фильмах "Мы" и "Глория Белл" соответственно. А нашумевший проект Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" обеспечил четвертым местом в списке Брэда Питта и десятым - Леонардо ДиКаприо.

10 лучших актеров 2019 года по версии The New York Times: