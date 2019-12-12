Disney стала первой в истории студией, фильмы которой заработали в мировом прокате $10 млрд за год. Свой предыдущий рекорд ($7,6 млрд), который был установлен в 2016 г., компания побила еще в июле этого года вскоре после выхода ремейка "Короля Льва", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Теперь, когда сборы анимационного полнометражного фильма "Холодное сердце-2" перевалили за $1 млрд. по всему миру, компания Disney может зафиксировать новый абсолютный рекорд сборов среди голливудских компаний - суммарные сборы за продажу билетов на фильмы студии в 2019 г. преодолели рубеж в $10 млрд.

Disney стала первой студией, которой удалось преодолеть эту отметку. При этом в прокат еще не вышли новые "Звездные войны". Известно, что $3,28 млрд картинам Disney удалось собрать в США, а остальная сумма была заработана по миру. Отмечается, что новый рекорд не учитывает фильмы кинокомпании 20th Century Fox, которая с недавних пор принадлежит Disney. Вместе с ними общие сборы картин Disney в 2019 г. достигают почти $12 млрд.

Предыдущий рекорд ($7,6 млрд) также принадлежал Disney и был установлен в 2016 г., когда конгломерат выпустил такие кассовые хиты, как "Первый мститель: Противостояние", "Изгой-один. Звездные войны: Истории" и "В поисках Дори".

На данный момент пятерка самых кассовых фильмов 2019 года состоит только из фильмов Disney. В нее входят "Мстители: Финал" ($2,7 млрд), "Король Лев" ($1,6 млрд), "Человек-паук: Вдали от дома" ($1,1 млрд), "Капитан Марвел" ($1,1 млрд) и "История игрушек-4" ($1,07 млрд). К концу года в этом рейтинге могут быть перестановки.

Недавним крупным хитом для студии стал анимационный фильм "Холодное сердце-2", который оказался лидером проката и уже собрал более $900 млн. Он может стать шестым для студии, получившим в прокате более $1 млрд в этом году. "Холодное сердце-2" в первый уик-энд проката в США собрал $127 млн, превзойдя прогнозы и обогнав дебютные сборы, которые были у первой части в 2013 г.



Первая часть "Холодного сердца" (Frozen), повествующая об отношениях двух сестер-принцесс Эльзы и Анны, собрала $1,27 млрд во всем мире и стала самым кассовым анимационным фильмом в истории. Три месяца мультфильм лидировал в прокате США и Канады и к апрелю 2014 г. вошел в десятку самых успешных кинофильмов вообще - не только анимационных.



Седьмой картиной в этом списке наверняка станет девятый эпизод "Звездных войн", который выйдет в российских кинотеатрах уже 19 декабря.



Кроме того, Disney совсем скоро станет первой в истории кинокомпанией, шесть фильмов которой в течение одного года сумели заработать не менее $1 млрд. Таким образом, в числе восьми фильмов 2019 г. (не считая грядущих "Звездных войн"), собравших как минимум $1 млрд, будет лишь два проекта, не за авторством Disney: "Джокер" Тодда Филлипса от Warner Bros. ($1,05 млрд) и "Человек-паук: Вдали от дома" от Sony Pictures ($1,13 млрд), в производстве которого, к слову, участвовала диснеевская Marvel Studios.



Среди топ-10 кассовых кинокартин за все время значатся шесть проектов Disney: четыре части "Мстителей" ($2,8 млрд, $2,05 млрд, $1,52 млрд и $1,4 млрд соответственно), "Звездные войны: Пробуждение силы" ($2,07 млрд) и ремейк "Короля Льва". Также в рейтинг входят "Аватар" Джеймса Кэмерона (20th Century Fox, $2,79 млрд), "Титаник" (Paramount Pictures, $2,19 млрд), "Мир Юрского периода" (Universal Pictures, $1,67 млрд) и "Форсаж-7" (Universal Pictures, $1,52 млрд).



Также успехами может похвастаться и запущенная недавно стриминговая платформа Disney+. В первый же день работы сервис привлек 10 млн. подписчиков в США, Канаде и Нидерландах. Эта цифра удивила аналитиков, которые ожидали гораздо более медленных темпов. Высокие показатели, добавившие $18 млрд к рыночной капитализации Walt Disney, продвигают компанию в лидеры рынка стримингового видео, на котором сражаются Netflix Inc, сервис Prime Video Service компании Amazon, Apple TV+, и запускаемый в ближайшем будущем сервис HBO Max компании AT&T Inc.



Стриминговая платформа Disney+ стартовала с большой коллекцией из примерно 500 фильмов и 7500 эпизодов сериалов. Анонс сервиса был сделан еще в апреле, равно как и цена подписки на уровне $6,99 в месяц, что вдвое дешевле, чем у конкурирующей Netflix, акции которой вчера подешевели на 3%.



В течение первой недели будет действовать бесплатный пробный период. Контент можно скачивать и просматривать офлайн. Кроме того, за $12,99 в месяц - стоимость стандартного плана Netflix в США - Disney предлагает пакетную подписку на Disney+, ESPN+ и Hulu. Также в Индии Disney предлагает стриминговый сервис Hotstar, который в будущем должен распространиться на другие регионы Азии.



Disney+ является сервисом для потокового просмотра фильмов и шоу от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и других. По данным сервиса Apptopia, мобильные приложения Disney+ для платформ Android и iOS загрузило более 3,2 млн пользователей и вышли на первые места в цифровых магазинах приложений. Подобных результатов удалось достичь с учетом того, что сервис пока заработал только в трех странах мира - США, Канаде и Нидерландах.



"Успех Disney должен заставить замолчать тех скептиков, что высказывали сомнения по поводу участия компании в стриминговой инициативе, - сказала Джита Ранганатан, медиааналитик Bloomberg Intelligence. - Потребовалось около четырех лет, чтобы HBO достигла примерно 10 млн подписчиков".



При таком интенсивном темпе внедрения Disney может достичь своей цели - от 60 млн до 90 млн подписчиков по всему миру всего за несколько месяцев, если не недель, и, конечно, задолго до первоначальной цели компании на 2024 г., по словам аналитика Wedbush Securities Дэна Айвса. Это, конечно, плохая новость для таких традиционных потоковых платформ, как Netflix, у которых конкурирующие сервисы Disney и Apple увели порядка 10% аудитории.

