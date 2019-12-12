Том Харди случайно раскрыл сюжет нового «Венома»
Актер Том Харди опубликовал Instagram появились фотографии со съемочной площадки сиквела картины по комиксам Marvel "Веном". Об этом сообщает Teleprogramma.pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Среди них оказался кадр - спойлер сюжета будущего фильма. На снимке можно увидеть обгоревший символ приюта, где в детстве проживал один из главных злодеев картины. Можно заключить, что приют сгорел, а антагонист Карнаж в исполнении Вуди Харрельсона станет главным злодеем ленты.
Позже Харди удалил снимок. Это не первый раз, когда актер "случайно" публикует кадры, которые не должны были попасть в сеть.
Премьера нового "Венома" запланирована на 1 октября 2020 года.
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