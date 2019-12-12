Актер Том Харди опубликовал Instagram появились фотографии со съемочной площадки сиквела картины по комиксам Marvel "Веном". Об этом сообщает Teleprogramma.pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди них оказался кадр - спойлер сюжета будущего фильма. На снимке можно увидеть обгоревший символ приюта, где в детстве проживал один из главных злодеев картины. Можно заключить, что приют сгорел, а антагонист Карнаж в исполнении Вуди Харрельсона станет главным злодеем ленты.

Позже Харди удалил снимок. Это не первый раз, когда актер "случайно" публикует кадры, которые не должны были попасть в сеть.

Премьера нового "Венома" запланирована на 1 октября 2020 года.