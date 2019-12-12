Американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, в четверг перенесет операцию на спине. Об этом сообщает ресурс Inside Edition, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В среду продюсер появился в суде Нью-Йорка, опираясь на ходунки, что породило вопросы о состоянии его здоровья.

"Господин Вайнштейн попал в серьезную автомобильную аварию в августе, в результате чего получил сотрясение, а теперь возникла потребность в операции на спине", - приводит издание заявление адвоката Вайнштейна Донны Роттуно.

В августе Вайнштейн врезался на своем джипе в дерево. По его словам, он пытался уйти от столкновения с оленем, выбежавшим на дорогу. Машина перевернулась, он сам выбрался из нее.

Некоторые СМИ высказали подозрения, что появление в таком виде является лишь игрой на публику с целью вызвать сожаление, однако адвокат отвергла подобные допущения.

"Он использовал ходунки, так как боль в спине усилилась. Он хотел оставить их в машине, чтобы это не выглядело, как будто он напрашивается на сожаление, потому что это не так", - заявила она.

По информации издания, после операции Вайнштейну потребуется неделя на восстановление.

В среду в суде он достиг предварительного соглашения со своими обвинителями на сумму в 25 миллионов долларов. По условиям этой сделки от продюсера не требуется признавать свою вину или выплачивать из личных средств какую-либо сумму своим обвинителям. Более 30 актрис и бывших сотрудников Weinstein Company, обвинявших Вайнштейна в преступлениях сексуального характера, получат выплаты.

Урегулирование требует утверждения суда и итогового подписания всеми сторонами. Предполагается, что сумма будет выплачена страховыми компаниями, представляющими бывшую киностудию Вайнштейна.

Газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что эти выплаты станут частью урегулирования общей суммой в 47 миллионов долларов, куда также войдет выплата средств некоторым кредиторам бывшей киностудии Вайнштейна.

Начало процесса по делу Вайнштейна запланировано на 6 января.

В декабре 2018 года судья в Нью-Йорке отказался принять прошение защиты Вайнштейна о закрытии процесса и снятии выдвинутых против него обвинений. В Нью-Йорке Вайнштейна обвиняют в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.

Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения.

