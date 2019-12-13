Отличная новость для поклонников фильмов Квентина Тарантино "Убить Билла" и "Убить Билла 2": похоже, у режиссера появилась идея сюжета третьей части картины! Об этом он рассказал в интервью Энди Коэну на радио SiriusXM's.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, после упоминания Квентином недавнего ужина с исполнительницей роли Невесты Умой Турман ведущий поинтересовался, возможен ли "Убить Билла 3". В ответ режиссер признался, что у него, наконец, появилась хорошая задумка.

"У меня есть идея, что бы я сделал в продолжении. Дело в том, что я хотел изменить концепцию, понять, что произошло с Невестой. Я бы не стал придумывать бессмысленное приключение. Она этого не заслуживает. Невеста боролась долго и упорно. Но теперь у меня появилась интересная идея", - отметил Тарантино. Он также добавил, что если сиквел и случится, то это произойдет не раньше, чем через три года.

Напомним: фильм "Убить Билла", вышедший на экраны в 2003 году, рассказывает историю мести Невесты (бывшей наемной убийцы) человеку по имени Билл, который стрелял в нее во время бракосочетания. Но начинает она не с Билла, а с членов его банды.

Ранее Квентин заявлял, что завершит режиссерскую карьеру после своего десятого фильма. "Однажды в... Голливуде" - его девятый проект. Он также говорил, что одной из его последних работ может стать третья часть "Убить Билла". Так ли это на самом деле, узнаем только через несколько лет.