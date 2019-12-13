Голливудский актер Брэд Питт, у которого непростые отношения с бывшей супругой Анджелиной Джоли, впервые после развода откровенно рассказал о своей личной жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, 55-летняя звезда фильма "Однажды в Голливуде" в интервью изданию The New York Times признался, что на данный момент его сердце свободно. Но после расставания с голливудским секс-символом он время от времени влюблялся.

"Не знаю, скольких женщин и свиданий мне приписывали за последние два-три года, но все это - ложные слухи. Я не избегаю романов, но и не ищу их намеренно. Время от времени какая-то искра вспыхивает, я чувствую влюбленность, но не уверен, что это имеет большое значение", - признался бывший супруг Анджелины Джоли.

Также актер признался, что уже больше 15 лет не читает новости в прессе о своей персоне. С его слов, журналисты часто перекручивают информацию о нем и выдают много неправды: "Я перестал читать всю прессу с 2004-го года. Не только отзывы. Я имею в виду любой глянец".