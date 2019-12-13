Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам самого Шульгина, обошлось без травм. Он отметил, что на этот раз в автомобиль, в котором он ехал, врезался автобус. "Похоже больше нельзя садиться в машину", - заявил Шульгин. В прошлое воскресенье Шульгин попал в ДТП в Ленинградской области, машина врезалась в барьерное ограждение. За рулем находилась его девушка, у нее диагностировали перелом руки.