https://news.day.az/showbiz/1185218.html Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам самого Шульгина, обошлось без травм. Он отметил, что на этот раз в автомобиль, в котором он ехал, врезался автобус.
"Похоже больше нельзя садиться в машину", - заявил Шульгин.
В прошлое воскресенье Шульгин попал в ДТП в Ленинградской области, машина врезалась в барьерное ограждение. За рулем находилась его девушка, у нее диагностировали перелом руки.
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