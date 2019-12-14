https://news.day.az/showbiz/1185295.html Сын Заслуженной артистки Азербайджана госпитализирован
Сын Заслуженной артистки Азербайджана госпитализирован
Сын Заслуженной артистки Азербайджана Кенуль Керимовой Рашад помещен в больницу.
Как сообщает Xəbərçi.az, он был доставлен в Центральную клиническую больницу бригадой скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
Позднее врачи обнаружили у него серьезные проблемы с сердцем и сделали операцию.
Данную информацию подтвердили в клинике и отметили, что в самом начале врачи предполагали, что Рашад испытывает проблемы с желудком.
"Но нет. Оказалось сердце. Можно сказать, его Бог спас... Сейчас состояние пациента удовлетворительное", - отметили в клинике
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