https://news.day.az/showbiz/1185297.html Сафура возвращается на сцену - ФОТО
Сафура возвращается на сцену - ФОТО
Певица Сафура, представлявшая в 2010 году Азербайджан на Международном музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней Drip-drop, возвращается на сцену.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, об этом говорится на странице INFE Azerbaijan в Facebook.
Спустя много лет певица собирается порадовать поклонников - исполнить новую песню High On Your Love, авторами которой являются Уилл Тейлор и Майкл Джеймс Даун.
Напомним, в 2013 году Сафура вышла замуж. Ее супругом стал сын бывшего министра энергетики Азербайджана Натига Алиева предприниматель Фархад Алиев. У супругов трое детей.
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