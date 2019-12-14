Как выглядят звезды на обложках журналов и в реальной жизни: от Бритни Спирс до Ванессы Паради
Рассматривая снимки знаменитостей в глянцевых журналах, все мы восхищаемся их стройными, подтянутыми фигурами, даже не подозревая, что на самом деле скрывается за этой красотой. Нет, сейчас речь идет не о годах изнурительных тренировок и регулярных диет. Все гораздо проще. Проблемы с недостатками тела у знаменитостей решает старый добрый фотошоп.
Bigpicture.ru решил приоткрыть завесу тайны над идеальной внешностью звезд и показать, как они выглядят "без обработки", передает Day.Az.
Леди Гага
Интересно, в чем здесь секрет: в правильной позе или нескольких "слоях" фотошопа?
Ума Турман
Ума Турман конечно хороша, но она уже не та красотка, которая когда-то пыталась убить Билла. Ведь 48 лет - это 48 лет.
Линдси Лохан
Хотелось бы сказать, что полоска ей к лицу, но второе фото подкачало.
Коко Остин
Это Коко Остин, и уже много лет она носит "звание" самой красивой попы планеты. У нас все.
Кейт Хадсон
Красотка и мать двоих детей на обложке спортивного журнала... и в реальной жизни.
Камерон Диас
А куда пропала грудь?
Риана
Такие формы сложно назвать "аппетитными"...
Кейт Уинслет
Время не подвластно никакой магии, кроме фотошопа.
Кэти Перри
Каждый новый снимок Кэти Перри в интернете удивляет все больше и больше.
Ева Лонгория
Хоть Ева Лонгория и прекрасна на обоих снимках, согласитесь, фотошоп делает свое дело.
Аманда Сейфрид
Актриса и бывшая модель Аманда Сейфрид, как и все прочие знаменитости, без макияжа и прически выглядит как обычная девушка.
Джессика Альба
Какой милый животик! И почему только его скрывают от глаз поклонников?
Дженнифер Лав Хьюитт
Эй, а это справа - та же девушка, что на обложке Maxim?
Кейт Мосс
Кейт Мосс уже не слишком похожа на икону "героинового шика".
Тара Рид
Разница в фото - всего несколько лет и тонна фотошопа.
Скарлетт Йохансон
Тот случай, когда хочется сказать: "Не так уж все плохо".
Бритни Спирс
Ловкость рук фотографа, обрабатывающего снимки, "и никакого мошенничества". Вот он секрет всех знаменитостей.
Хайди Клум
Так выглядит супермодель Хайди Клум без макияжа и "обработки".
Алессандра Амбросио
А это еще одна супермодель - Алессандра Амбросио, которая не раз попадала в рейтинг "Самых желанных женщин мира".
Шэрон Стоун
Надпись на обложке гласит, что Шэрон Стоун теперь "горячее, чем когда-либо", но, глядя на фото справа, сложно с этим согласиться.
Ванесса Паради
Трудно представить, что женщина на снимке справа фотомодель с мировым именем.
Кеша
На фото слева - популярная певица, сексуальная девушка, объект желаний. На фото справа - обычная девушка с неидеальной фигурой. И это один человек.
Не нужно строить иллюзий на счет безупречных тел, рассматривая отфотошопленные фотографии знаменитостей. Теперь вы знаете, как они выглядят на самом деле - простые и неидеальные. Такие же, как и все.
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