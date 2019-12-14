Рассматривая снимки знаменитостей в глянцевых журналах, все мы восхищаемся их стройными, подтянутыми фигурами, даже не подозревая, что на самом деле скрывается за этой красотой. Нет, сейчас речь идет не о годах изнурительных тренировок и регулярных диет. Все гораздо проще. Проблемы с недостатками тела у знаменитостей решает старый добрый фотошоп.

Bigpicture.ru решил приоткрыть завесу тайны над идеальной внешностью звезд и показать, как они выглядят "без обработки", передает Day.Az.

Леди Гага

Интересно, в чем здесь секрет: в правильной позе или нескольких "слоях" фотошопа?

Ума Турман

Ума Турман конечно хороша, но она уже не та красотка, которая когда-то пыталась убить Билла. Ведь 48 лет - это 48 лет.

Линдси Лохан

Хотелось бы сказать, что полоска ей к лицу, но второе фото подкачало.

Коко Остин

Это Коко Остин, и уже много лет она носит "звание" самой красивой попы планеты. У нас все.

Кейт Хадсон



Красотка и мать двоих детей на обложке спортивного журнала... и в реальной жизни.

Камерон Диас

А куда пропала грудь?

Риана

Такие формы сложно назвать "аппетитными"...

Кейт Уинслет

Время не подвластно никакой магии, кроме фотошопа.

Кэти Перри

Каждый новый снимок Кэти Перри в интернете удивляет все больше и больше.

Ева Лонгория

Хоть Ева Лонгория и прекрасна на обоих снимках, согласитесь, фотошоп делает свое дело.

Аманда Сейфрид

Актриса и бывшая модель Аманда Сейфрид, как и все прочие знаменитости, без макияжа и прически выглядит как обычная девушка.

Джессика Альба

Какой милый животик! И почему только его скрывают от глаз поклонников?

Дженнифер Лав Хьюитт

Эй, а это справа - та же девушка, что на обложке Maxim?

Кейт Мосс

Кейт Мосс уже не слишком похожа на икону "героинового шика".

Тара Рид

Разница в фото - всего несколько лет и тонна фотошопа.

Скарлетт Йохансон

Тот случай, когда хочется сказать: "Не так уж все плохо".

Бритни Спирс

Ловкость рук фотографа, обрабатывающего снимки, "и никакого мошенничества". Вот он секрет всех знаменитостей.

Хайди Клум

Так выглядит супермодель Хайди Клум без макияжа и "обработки".

Алессандра Амбросио

А это еще одна супермодель - Алессандра Амбросио, которая не раз попадала в рейтинг "Самых желанных женщин мира".

Шэрон Стоун

Надпись на обложке гласит, что Шэрон Стоун теперь "горячее, чем когда-либо", но, глядя на фото справа, сложно с этим согласиться.

Ванесса Паради

Трудно представить, что женщина на снимке справа фотомодель с мировым именем.

Кеша

На фото слева - популярная певица, сексуальная девушка, объект желаний. На фото справа - обычная девушка с неидеальной фигурой. И это один человек.

Не нужно строить иллюзий на счет безупречных тел, рассматривая отфотошопленные фотографии знаменитостей. Теперь вы знаете, как они выглядят на самом деле - простые и неидеальные. Такие же, как и все.