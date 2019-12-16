Вчера в одном из свадебных торжеств, состоявшихся в Баку, принял участие известный российский певец Леонид Агутин, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как передает Axşam.az, ведущим на свадьбе был Хайям Нисанов. Агутин спел с Нисановым в дуэте, а также исполнил азербайджанскую песню.

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