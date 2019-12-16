https://news.day.az/showbiz/1185669.html Российский певец исполнил азербайджанскую песню - ВИДЕО
Российский певец исполнил азербайджанскую песню - ВИДЕО
Вчера в одном из свадебных торжеств, состоявшихся в Баку, принял участие известный российский певец Леонид Агутин, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Как передает Axşam.az, ведущим на свадьбе был Хайям Нисанов. Агутин спел с Нисановым в дуэте, а также исполнил азербайджанскую песню.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре