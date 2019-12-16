Любви все возрасты покорны, и это в очередной раз доказала Мадонна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, папарацци застукали 61-летнюю певицу с новым возлюбленным, 26-летним танцором Ахламаликом Уильямсом. На снимках, сделанных с балкона дома в Майами, влюбленные все время обнимаются и не отходят друг от друга. Компанию им составила 23-летняя дочь Мадонны Лурдес и ее бойфренд.

По информации Daily Mail, Мадонна и Ахламалик встречается уже несколько месяцев. Ахламалик - один из танцоров, которые выступают вместе с певицей в турах и клипах. Хотя Мадонна еще не делала официального заявления, ее отношения с Ахламаликом явно вышли за рамки рабочих: парень часто сопровождает певицу на ее частном самолете.

Ранее ходили слухи, что у Мадонны молодой любовник из Португалии, куда она переехала ради футбольной карьеры своего приемного сына Дэвида Банды. Мальчик успешно прошел отбор в одну из лучших футбольную школ Лиссабона, академию ФК "Бенфика".

Мадонна дважды была замужем: с 1985 по 1989 годы за актером Шоном Пенном, а с 2000 по 2008 - за режиссером Гаем Ричи. Певица воспитывает старшую дочь Лурдес от актера Карлоса Леона, 19-летнего сына Рокко от брака с Ричи и приемных детей из африканского государства Малави: Дэвида, Мерси Джеймс и близняшек Стеллу и Эстер.