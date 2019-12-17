Азербайджанский певец Элариз Мамедов некоторое время назад выиграл "Green card" и переехал в Нью-Йорк.

Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, в Instagram певец сказал, что выступает на свадьбах в Нью-Йорке.

На вопрос одного из подписчиков о стоимости выступления Элариз ответил: "1500 долларов за полчаса".