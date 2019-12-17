https://news.day.az/showbiz/1186065.html Элариз Мамедов выступает на свадьбах в Нью-Йорке
Элариз Мамедов выступает на свадьбах в Нью-Йорке
Азербайджанский певец Элариз Мамедов некоторое время назад выиграл "Green card" и переехал в Нью-Йорк.
Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, в Instagram певец сказал, что выступает на свадьбах в Нью-Йорке.
На вопрос одного из подписчиков о стоимости выступления Элариз ответил: "1500 долларов за полчаса".
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