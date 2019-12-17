https://news.day.az/showbiz/1186262.html Названы актриса, продюсер и режиссер десятилетия
Названы актриса, продюсер и режиссер десятилетия
Ассоциация голливудских критиков назвала актрисой десятилетия звезду "Персонального покупателя" и "Сумерек" Кристен Стюарт.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, режиссером десятилетия, по мнению критиков, стал автор "Прибытия" Дени Вильнев, продюсером десятилетия - Даниэла Таплин Ландберг ("Безродные звери").
На торжественной церемонии, которую Ассоциация проведет 9 января 2020 года, почетные награды будут вручены Оливии Уайлд, Полу Уолтеру Хаузеру, Заку Готтзагену и Тейлор Расселл.
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