Ассоциация голливудских критиков назвала актрисой десятилетия звезду "Персонального покупателя" и "Сумерек" Кристен Стюарт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, режиссером десятилетия, по мнению критиков, стал автор "Прибытия" Дени Вильнев, продюсером десятилетия - Даниэла Таплин Ландберг ("Безродные звери").

На торжественной церемонии, которую Ассоциация проведет 9 января 2020 года, почетные награды будут вручены Оливии Уайлд, Полу Уолтеру Хаузеру, Заку Готтзагену и Тейлор Расселл.

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