О том, что голливудский актер Брэд Питт и его старший приемный сын Мэддокс не ладят, известно давно. Более того, 18-летний парень, который сейчас учится вдалеке от дома - в Южной Корее, никогда себя не считал сыном голливудского актера, поскольку Анджелина Джоли усыновила его еще задолго до знакомства с Питтом.

Во время бракоразводного процесса актеров Мэддокс всячески поддерживал приемную маму, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает издание USmagazine, актер недавно летал за границу и появились слухи о возможной встрече и примирении. Однако инсайдеры эти слухи быстро развенчали.

"Брэд не планировал встречу с Мэддоксом. Между ними нет контакта. Они не общаются, но Брэд надеется, что когда Мэддокс будет взрослым, их отношения наладятся", - рассказал инсайдер.

По словам источников из окружения распавшейся семьи, Питт не теряет надежду на примирение с сыном в будущем.