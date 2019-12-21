Прокат фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" стартовал в пятницу в США: в одном из кинотеатров Нью-Йорка, недалеко от Таймс-Сквер, ленту пришли посмотреть действительно самые преданные фанаты, в том числе преклонного возраста, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пара пустующих стендов с надписью Star wars и ни одного светового меча, ни единого "штурмовика" или Дарта Вейдера - ничто не говорит о том, что начался прокат заключительного фильма киносаги, начатой Джорджем Лукасом в 1977 году. Показ фильма идет без пафоса и помпы.

В один из залов спокойно с картонными ведерками попкорна, потягивая кока-колу, проходят зрители - в большинстве люди за тридцать.

Колину Шеридану 54 года, он смотрел "Звездные войны" с самого начала, с 1977 года, когда вышел эпизод "Новая надежда". "Мне было тогда 12 лет. И я сразу же стал фанатом Хана Соло (персонаж фильма - ред.)", - говорит Колин.

Он признается, что не ждет особенных сюрпризов от последней части. "Но все равно погляжу", - добавляет зритель.

Любимый персонаж 36-летнего Марка - Дарт Вейдер. Впервые он увидел фильм, когда ему было 6 лет и теперь он мечтает узнать, чем закончится история "Звездных войн". "Однажды я пришел в школу и весь день просидел в костюме Дарта Вейдера. А по пути домой ко мне подошли хулиганы и отобрали и меч, и шлем. Хотел бы я их встретить сейчас", - рассказывает мужчина.

Есть среди пришедших и "случайные" зрители. "Я не особо фанат. Пришла, потому что мой брат и моя дочь большие фанаты", - говорит Сандра, не готовая ответить, кто играл основных героев первых частей. Девушка признается, что "любит Чубакку" - обезьяноподобного персонажа, присутствующего во всех частях фильма. "Он напоминает мне моего дядю. Он живет в Мехико", - говорит она.

Но есть среди пришедших и те, кто даже эпизодами своей биографии обязаны киноленте Лукаса. Калвина Люка Дэниэла, по его собственному признанию, назвали в честь главного героя первых частей Люка Скайуокера.

"Мои папа и мама - фанаты "Звездных войн". Я родился в 1992 году, и они дали мне имя Люк. Я впервые посмотрел этот фильм, когда мне было три года. И продолжаю его смотреть по сей день", - делится Люк Калвин.

По его мнению, все серии фильма хороши по-своему и не уступают друг другу. "Мне нравится смотреть новые серии, мне нравится исследовать новую вселенную, люблю видеть разные аспекты вселенной", - говорит он, глядя, как муж с женой проносят в зал два "световых меча".

Зрители незаполненного до конца зала периодически аплодисментами встречают давно знакомых персонажей. Все исполнители главных ролей первых эпизодов появляются ненадолго в последней серии. Фильм выдержан в стилистике "старых" "Звездных войн" и содержит немало отсылок к первым эпизодам.

"Я увидел фильм в 1977 году. Может, мне было 30", - делится 71-летний Джин.

"Звездные Войны" были первым таким фильмом. Тогда это было очень здорово. Вот, я до сих пор хожу", - говорит он.

"Я видел все другие серии. Я люблю научную фантастику. Я люблю все, что касается научной фантастики", - признается Джин.

"Звездные войны" были придуманы Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, в 2017 году - восьмой.

Фильм "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" режиссера Джей Джей Абрамса завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся более сорока лет. Роли в картине исполнили Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Билли Лурд, Кери Рассел, Марк Хэмилл и другие.

