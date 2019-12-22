Директор Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала телеканалу "360" появившиеся в СМИ сообщения о том, что банковские счета супруга артистки Петра Чернышева были заблокированы из-за поступавших на них пожертвований на лечение актрисы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На вопрос журналиста о том, связана ли блокировка счетов супруга актрисы с перечислением пожертвований, Потапова назвала данную информацию "бредом".

"А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги?", - возмутилась представитель Заворотнюк.

Ранее СМИ сообщили, что Налоговой службе показались "подозрительными" операции по счетам Петра Чернышева, и его счета были заблокированы. По данным журналистов, эта ситуация произошла из-за поступавших от поклонников денег на лечение Заворотнюк.

Новости о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что у нее диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.

