На 87-м году жизни скончался французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро, наряды от кутюрье носили Жаклин Кеннеди, Катрин Денев.

О его кончине пишет портал France Info.

Унгаро родился 13 февраля 1933 года во французском городе Экс-ан-Прованс. Уже в 1956 году он обосновался в Париже, где учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиага.

Вместе с художницей Соней Кнапп в 1965 году Унгаро открыл собственный дом моды во французской столице. Его фирменный стиль выдают яркие цвета и смесь принтов.

Его одежду носили такие известные женщины, как Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Мари-Элен де Ротшильд.

Унгаро покинул мир моды в 2004 году, отмечает РИА Новости.