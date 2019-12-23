Умер кутюрье, у которого одевались Жаклин Кеннеди и Катрин Денев
На 87-м году жизни скончался французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро, наряды от кутюрье носили Жаклин Кеннеди, Катрин Денев.
О его кончине пишет портал France Info.
Унгаро родился 13 февраля 1933 года во французском городе Экс-ан-Прованс. Уже в 1956 году он обосновался в Париже, где учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиага.
Вместе с художницей Соней Кнапп в 1965 году Унгаро открыл собственный дом моды во французской столице. Его фирменный стиль выдают яркие цвета и смесь принтов.
Его одежду носили такие известные женщины, как Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Мари-Элен де Ротшильд.
Унгаро покинул мир моды в 2004 году, отмечает РИА Новости.
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