45-летняя Пенелопа Крус стала ювелирным дизайнером. Вместе с брендом Swarovski испанская актриса создала коллекцию модных украшений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, в роли дизайнера ювелирных изделий актриса попробовала себя в прошлом году. Теперь Пенелопа регулярно выпускает новые коллекции. Сегодня она показала изделия из своей следующей линии.

В коллаборацию звезды фильма "Элегия" и ювелирного бренда вошли серьги, кольца и ожерелья из белого золота с бриллиантами, сапфирами и рубинами. Всё это было произведено в лаборатории Swarovski.

Актриса рассказала, что на создание украшений ее вдохновило воспоминание о бабушке. По словам Пенелопы, женщина всегда носила яркие ювелирные изделия. Сама Крус мечтала стать автором экологичной роскоши, которая будет вдохновлять одним своим внешним видом.

Поклонники восхитились ярким образом звезды. Они отметили, что своим "цепляющим взглядом" актриса может сразить наповал. "Шикарный образ, очень сексуальная", "Невероятно выразительный взгляд, сводит с ума", "Вам очень идет такой стиль и эта прическа", - отметили фолловеры.