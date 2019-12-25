37-летняя Мерьем Узерли отдыхает в немецком городе Кассель. Актриса взяла с собой в поездку пятилетнюю наследницу Лару.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, звезда сериала "Великолепный век" родилась в Германии, ее отец - турок, а мать - немка. Артистка живет на две страны. Сейчас она вместе с единственной наследницей гостит у родителей. Мерьем отметила Рождество. Она поделилась интересным кадром.

Узерли воплотила оригинальный образ - новогодней ёлки. Молодая мама надела пушистый зеленый свитер, украшенный бисером и разноцветными пайетками, которые напомнили игрушки. Аутфит дополнили короткая расклешенная юбка и черные колготки.