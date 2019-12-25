37-летняя герцогиня Кембриджская продемонстрировала свой талант. Кейт Миддлтон показала семейное фото, которое сделала сама.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, будущая супруга Уильяма увлеклась фотографией еще в студенческие годы, когда училась на факультете искусств Сент-Эндрюсского университета. Там она и познакомилась с принцем. Став членом британской королевской семьи, Кейт долгое время стеснялась демонстрировать успехи на этом поприще.

Впервые герцогиня обнародовала свои фотографии в 2015 году. С тех пор Миддлтон ввела традицию - она публикует по особым датам снимки, которые сделала сама. Кейт не нанимает фотографа для праздничной съемки троих детей в их дни рождения. Герцогиня Кембриджская сама делает официальные кадры наследников для прессы и соцсетей.

На это Рождество Кейт приготовила сюрприз для поклонников монаршего семейства. Она показала черно-белый снимок, на котором изображены ее муж и дети. Уильям предстал в повседневной одежде и кепке газетчика. Он присел на корточки, нежно обнял и поцеловал в щеку годовалого принца Луи.

Четырехлетняя принцесса Шарлотта в платье и болоньевой куртке стояла рядом. Девочка с распущенными волосами сложила губки бантиком. Она смотрела в камеру с улыбкой, заботливо придерживая младшего братика. Шестилетний принц Джордж в шортах и ветровке сидел в детском плетеном кресле. Его волосы были влажными и взъерошенными после подвижных игр в саду. Он с улыбкой смотрел в камеру.

"С Рождеством! Эта фотография герцога Кембриджского, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи была сделана герцогиней Кембриджской в Норфолке в начале этого года. Мы желаем всем нашим последователям очень счастливого и спокойного Рождества", - говорится в послании на официальной странице Кейт и Уильяма в соцсети.

Талант герцогини как фотографа заметили эксперты. В начале этого года она стала новым покровителем Королевского фотографического общества.