Рэпера Bvlly (Джакуара Стюарта) застрелили рано утром во вторник в Канаде. Ему было 24 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали полицейские, исполнителя убили возле таунхауса в Ошаве.

Офицеров вызвали около трех часов утра после получения информации о том, что в этом районе были слышны выстрелы.

На месте сотрудники полиции обнаружили рэпера со множественными огнестрельными ранениями, но арестовать никого не удалось. Преступники скрылись.

Убитый Bvlly был восходящей звездой в Торонто. Первый трек "No light bag" он выпустил в 2018 году, а в сентябре этого года представил полноформатный альбом Made In Austria.