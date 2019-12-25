https://news.day.az/showbiz/1188706.html В Канаде перед Рождеством застрелили 24-летнего рэпера
В Канаде перед Рождеством застрелили 24-летнего рэпера
Рэпера Bvlly (Джакуара Стюарта) застрелили рано утром во вторник в Канаде. Ему было 24 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как рассказали полицейские, исполнителя убили возле таунхауса в Ошаве.
Офицеров вызвали около трех часов утра после получения информации о том, что в этом районе были слышны выстрелы.
На месте сотрудники полиции обнаружили рэпера со множественными огнестрельными ранениями, но арестовать никого не удалось. Преступники скрылись.
Убитый Bvlly был восходящей звездой в Торонто. Первый трек "No light bag" он выпустил в 2018 году, а в сентябре этого года представил полноформатный альбом Made In Austria.
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