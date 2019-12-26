https://news.day.az/showbiz/1188978.html Джем Йылмаз госпитализирован - ВИДЕО
Джем Йылмаз госпитализирован - ВИДЕО
Известный турецкий шоумен Джем Йылмаз госпитализирован.
Как передает Day.Az, об этом написал сам актер в "İnstagram". По его словам, в связи с проблемами со здоровьем запланированный с его участием на 25 декабря спектакль перенесен на 5 января.
Актер поделился со своими фанатами фото из больницы и написал, в шутку, что его "сглазили".
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