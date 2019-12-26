Американский актер Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг Уиллис продали свое загородное поместье в Бедфорд-Корнерс (штат Нью-Йорк, США) за 7,7 миллиона долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание, актер серьезно продешевил на этой сделке. Он продал недвижимость на 41 процент дешевле по сравнению с первоначальной ценой объекта. В феврале 2019 года Уиллисы выставили поместье на продажу, собираясь переехать на Западное побережье. Тогда супруги оценили его в 12,95 миллиона долларов.

Дом площадью около трех тысяч квадратных метров вмещает пять спален, игровую комнату, медиазал, винный погреб и другие пространства для отдыха. На примыкающей к нему территории в девять гектаров размещены бассейн, большой сад и теннисный корт.

По словам пресс-секретаря звездной пары Дугласа Эллимана, сделка стала одной из крупнейших в округе в 2019 году.