Бывшей участнице конкурсов красоты из американского штата Делавэр удалили часть черепа, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

35-летняя мать-одиночка Синтия Мартинез (Cynthia Martinez) вела здоровый образ жизни. С 14 до 25 лет она участвовала в конкурсах красоты и несколько раз побеждала, а затем - заседала в жюри. 9 ноября 2018 года Мартинез приехала с пятилетним сыном Брюсом в гости к друзьям.

Бывшая королева красоты едва успела снять пальто и наклонилась, чтобы сказать что-то ребенку, но неожиданно упала.

Друзья запаниковали и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи ошибочно предположили, что у Мартинез случилась передозировка из-за употребления наркотиков, и ввели ей двойную дозу препарата, купирующего действие опиоидов.

Когда американку доставили в больницу, она кричала от невыносимой головной боли. Врачи установили, что у нее разорвалась аневризма сосудов головного мозга. Через несколько часов хирурги провели Мартинез краниотомию, трепанацию свода черепа, чтобы обрезать аневризму.

Операция прошла успешно, но через несколько дней после этого Мартинез пережила инсульт, который привел к опухоли мозга. Кроме того, у нее началось воспаление легких и заражение крови. Пациентка сильно ослабла, врачи не давали ее семье оптимистичных прогнозов. Часть ее черепа оказалась заражена, и ее пришлось удалить. 9 сентября женщине установили синтетическую кость.

Несмотря на неблагоприятные прогнозы, самочувствие Мартинез улучшилось. Она считает, что это произошло благодаря тому, что за нее молились члены ее семьи и друзья.

