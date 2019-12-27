44-летняя Анджелина Джоли заявила, что испытывает комплексы из-за своей внешности. Бывшая супруга Брэда Питта утверждает, что никогда не считала себя красавицей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, голливудская звезда рассказала, что ей трудно живется со своей грандиозной славой. Анджелина не любит быть на виду и считает себя обособленной персоной.

"Я скрытный человек. Мне нравится прятаться за персонажами, которых я играю. Я хотела бы быть откровенной с публикой. Так хочется быть свободной, но не могу", - призналась актриса.

Джоли страдает от комплексов по поводу своей внешности. Она не считает себя красивой женщиной. "Я всё время борюсь с низкой самооценкой! Я думаю, что все так делают. У меня много проблем со мной, странная внешность. Иногда я считаю себя забавной куклой", - разоткровенничалась звезда фильма "Малефисенты".

Молодая мать рассказала, что ей удается расслабиться только в домашней обстановке. Дети помогают актрисе почувствовать себя нужной и любимой. "Я прихожу домой, а ребятишки встречают меня в маленьких пижамах, прибегут ко мне и обнимают. Тогда я начинаю ощущать себя поистине особенной", - отметила Джоли.